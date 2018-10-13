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Дальнее зарубежье 13.10.2018 09:28

Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа в связи с беспорядками

Министр обороны Израиля Авигор Либерман принял решение о прекращении поставок топлива в сектор Газа в связи с новой волной беспорядков на границе этого региона, сообщает газета "Джерузалем пост".

"Израиль не будет мириться с ситуацией, при которой с одной стороны поставки топлива в Газу продолжаются, а с другой - применяется насилие в отношении солдат армии обороны Израиля", - приводит "Джерузалем пост" выдержки из заявления Минобороны Израиля.

"ХАМАС приветствует проведение террористических атак и призывает палестинцев на Западном берегу реки Иордан нападать на израильских военнослужащих", - отмечают в Минобороны.

Ранее в пятницу на границе сектора Газа возобновились массовые протесты. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, шестеро палестинцев. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, более 250 человек были ранены, среди которых около 150 человек получили огнестрельные ранения.

Тысячи палестинцев в пятницу приняли участие в маршах протеста в пяти местах близ границы сектора Газа. Протестующие жгли покрышки и бросали камни в израильских военнослужащих, которые в ответ применяли слезоточивый газ и боевые патроны.

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС с марта этого года проводит регулярные акции протеста против блокады сектора. За пять месяцев беспорядков около 150 участников протестов погибли. С израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ТОПЛИВО, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]