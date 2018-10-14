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Дальнее зарубежье 14.10.2018 22:45

Трамп не стал отвергать возможность отставки шефа Пентагона

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Си-Би-Эс допустил возможность отставки шефа Пентагона Джеймса Мэттиса.

"У меня очень хорошие отношения с ним (Дж.Мэттисом - ИФ). Два дня назад я с ним обедал. У меня очень хорошие отношения с ним... если вы хотите знать правду, то я думаю, он в некотором роде представитель Демократической партии", - сказал президент.

"Но генерал Мэттис - отличный парень. Мы очень хорошо ладим. Он может покинуть свой пост. Я имею в виду: в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", - пояснил он.

При этом Д.Трамп сказал, что Дж.Мэттис не обращался к нему с просьбой об отставке.

Президент указал на тот факт, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, отмечает Си-Би-Эс, Д.Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".

Си-Би-Эс отмечает, что Дж.Мэттис ранее не всегда ладил с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном - сторонником более радикальной политики. Однако шеф Пентагона в сентябре опровергал сообщения, что в ближайшем будущем он намерен оставить пост главы Минобороны США.

Ранее в октябре Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.

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Тэги: США, ТРАМП, ПЕНТАГОН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]