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Регион 15.10.2018 13:07

В Армении ждут отставку премьер-министра Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни объявит о своей отставке с целью роспуска Национального собрания и проведения внеочередных парламентских выборов.

Ранее в интервью телеканалу "Франс-24" Н.Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы должны состояться 9-10 декабря "плюс-минус несколько дней".

"Для этого я должен уйти в отставку до 16 октября", - отметил глава армянского правительства.

Пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян заявил "Интерфаксу" в понедельник, что сроки отставки премьера зависит от даты проведения внеочередных выборов.

"День голосования пока не назначен", - сказал А.Егоян.

По Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается.

В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее, чем 45 дней после роспуска законодательного органа.

Как сообщалось, Н.Пашинян и председатель партии "Процветающая Армения", один из крупнейших армянских предпринимателей Гагик Царукян подписали меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре, в соответствии с которым, руководимая Г.Царукяном парламентская фракция "Царукян" обязалась не выдвигать кандидата на пост премьера и не содействовать какому-либо другому кандидату.

Со своей стороны парламентская фракция возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии заявила, что не выдвинет своего кандидата на пост премьера в случае отставки глава правительства для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

В настоящее время в 105-местном парламенте Армении представлены четыре фракции. Оппозиционная фракция Республиканской партии имеет 50 депутатских мандатов.

Фракция "Царукян" ("Процветающая Армения") имеет 31 мандат. Фракция "Дашнакцутюн" представлена семью депутатами. Фракции "Елк", которая сформирована при участии партии премьера "Гражданский договор", принадлежат девять мандатов. Восемь депутатов не включены в какую-либо фракцию, после смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, ОЖИДАНИЯ


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