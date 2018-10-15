Президент Алиев выделил более 3,6 млн манатов на замену кровли в многоквартирных домах в Лянкаране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3,66 млн манатов на замену кровельных покрытий 148 многоквартирных домов в городе Лянкаран.

Средства будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год Исполнительной власти города Лянкяран.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на официальном сайте главы государства.

Ф.Исазаде