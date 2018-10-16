Азербайджан в январе-августе экспортировал нефти почти на $11 млрд

Азербайджан в январе-августе 2018 года экспортировал 21 млн 595,3 тыс. тонн нефти, что на 0,1% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $10 млрд 856,145 млн (рост на 41,9%)", - отметили в правительстве.
Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-август 2018 года, составил 19 млн 934,9 тыс. тонн на сумму $10 млрд 493 млн 533,7 тыс.
Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»