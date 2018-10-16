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Спорт 16.10.2018 15:52

Baku City Circuit ведет переговоры с промоутерами Ф-1 о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана

Азербайджанская сторона ведет переговоры с руководством королевских гонок серии «Формула-1» о продлении действующего контракта, заявила глава департамента маркетинга и связям с общественностью Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

Действующий контракт истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о продлении контракта еще на пять лет – до 2025 года.

«Продолжаются переговоры по продлению контракта на проведение гонок «Формула-1». Обе стороны заинтересованы в продлении контракта», - подчеркнула Н.Арпадараи на брифинге во вторник.

По ее словам, после достижения соглашения общественность будет проинформирована об этом. «Проведение гонок «Формула-1» в Азербайджане стимулирует развитие туризма», - отметила она.

Ранее исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов заявил, что организаторы гонки хотят добиться снижения платы за право ее проведения, которая в случае с азербайджанским этапом примерно в два раза выше, чем вносят другие промоутеры.

Этап Формулы-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. В первый год он назывался "Гран-при Европа", с 2017 года этап в Баку получил название Гран-при Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА/1, ПРОДЛЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]