Baku City Circuit ведет переговоры с промоутерами Ф-1 о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана

Азербайджанская сторона ведет переговоры с руководством королевских гонок серии «Формула-1» о продлении действующего контракта, заявила глава департамента маркетинга и связям с общественностью Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.
Действующий контракт истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о продлении контракта еще на пять лет – до 2025 года.
«Продолжаются переговоры по продлению контракта на проведение гонок «Формула-1». Обе стороны заинтересованы в продлении контракта», - подчеркнула Н.Арпадараи на брифинге во вторник.
По ее словам, после достижения соглашения общественность будет проинформирована об этом. «Проведение гонок «Формула-1» в Азербайджане стимулирует развитие туризма», - отметила она.
Ранее исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов заявил, что организаторы гонки хотят добиться снижения платы за право ее проведения, которая в случае с азербайджанским этапом примерно в два раза выше, чем вносят другие промоутеры.
Этап Формулы-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. В первый год он назывался "Гран-при Европа", с 2017 года этап в Баку получил название Гран-при Азербайджана.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»