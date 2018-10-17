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Регион 17.10.2018 15:54

В Тегеране назвали актом мести санкции США, нацеленные на иранское ополчение "Басидж"

Иранские власти расценивают введение Вашингтоном санкций, нацеленных на источники финансирования иранского народного ополчения "Басидж", являющегося подразделением Корпуса стражей исламской революции, как акт мести со стороны администрации США, сообщили в среду журналистам в МИД Ирана.

"Новые американские санкции являются очевидным оскорблением международных правовых механизмов и являются результатом слепой мстительности американского правительства в отношении иранского народа", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.

Накануне США ввели санкции в отношении 20 иранских компаний и банков, связанных, по мнению Минфина США, с финансированием народного ополчения "Басидж".

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]