Иранские власти расценивают введение Вашингтоном санкций, нацеленных на источники финансирования иранского народного ополчения "Басидж", являющегося подразделением Корпуса стражей исламской революции, как акт мести со стороны администрации США, сообщили в среду журналистам в МИД Ирана.

"Новые американские санкции являются очевидным оскорблением международных правовых механизмов и являются результатом слепой мстительности американского правительства в отношении иранского народа", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.

Накануне США ввели санкции в отношении 20 иранских компаний и банков, связанных, по мнению Минфина США, с финансированием народного ополчения "Басидж".