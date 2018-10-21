Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он.
В то же время, как отмечается в сообщении, Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.
При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. "Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем", - сказал он.
"Они (РФ - ИФ) нарушают соглашение уже много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или же не вышел из договора", - добавил президент США.
Он подчеркнул, что "мы не допустим того, чтобы они нарушали соглашение о ядерном оружии и разрабатывали свое вооружение, в то время, как у нас возможности вести такие разработки нет".
При этом, как отмечают американские СМИ, далеко не все в Вашингтоне одобряют такие планы президента США. Так, сенатор-демократ Эд Марки, входящий в комитет по иностранным делам согласился с мнением о том, что РФ нарушает положения ДРСМД. Однако в то же время он считает, что выход США из договора будет на руку Москве, поставит под угрозу безопасность США, станет ударом по союзникам по НАТО. Наконец, по словам Э.Марки, подобные планы Д.Трампа приведет к конфликту со многими конгрессменами.
Ранее американские СМИ сообщали, что советник Д.Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров в Москве на следующей неделе как раз намерен проинформировать о планах США выйти из ДРСМД. Российская сторона, в свою очередь, считает, что США нарушают ДРСМД.
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