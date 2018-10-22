Политическая и экономическая системы Армении формируются с учетом интеграционного потенциала ЕАЭС - Пашинян

Формируемая в Армении новая политическая и экономическая повестка учитывает интеграционный потенциал ЕАЭС, заявил исполняющий обязанности главы армянского правительства Никол Пашинян.

"В Армении происходит глубокая трансформация политической и экономической систем, формируется новая повестка, которая во многом определяется также с учетом интеграционного потенциала ЕАЭС. Проводимый форум - хорошая площадка для подведения промежуточных итогов интеграционных процессов, особенно в преддверии перехода председательства совета ЕАЭС к Армении", - сказал Н.Пашинян на Третьем международном форуме "Евразийская неделя" в Ереване.

По его словам, Армения показывает стабильные темпы роста в торговле и сотрудничестве со странами ЕАЭС.

И.о. премьер-министра Армении сообщил, что объем экспортных поставок в ЕАЭС за январь-июль 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 31,3%, составив $351,9 млн.

"Рад констатировать, что рост формируется за счет рынков практически всех стран ЕАЭС. Это говорит не только о развитии торгового сотрудничества в рамках ЕАЭС, но и об устойчивости членства Армении в ЕЭАС", - сказал Н.Пашинян.