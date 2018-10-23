Болтон: США не приняли окончательного решения по ноябрьским санкциям в отношении РФ за инцидент в Солсбери

Вашингтон не принял окончательного решения о ноябрьских санкциях в отношении России за инцидент в Солсбери, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я могу сказать, что мы обязаны по законодательству объявить определенные действия, они связаны с использованием химического оружия недавно. Я пока могу сказать, что окончательного решения по этому вопросу принято не было", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.