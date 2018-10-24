Планы Польши разместить у себя дивизию Вооружённых сил США вынуждают РФ принимать ответные меры - Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу видит в планах польского правительства разместить на своей территории на постоянной основе дивизию вооружённых сил США угрозу региональной безопасности.

По его словам, это вынуждает Россию принимать ответные меры.

"Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию вооружённых сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильное и укреплению региональной безопасности", - сказал С.Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в среду в Минске.

"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - подчеркнул он.

По словам С.Шойгу, Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности.