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Социум 25.10.2018 17:12

Азербайджан в 2019г на выплату пенсий направит 3,7 млрд манатов

Доходы и расходы бездефицитного бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана на 2019 год прогнозируются на уровне 3 млрд 928 млн 104 тыс. манатов, что на 9,8% больше показателей на 2018 год.

В структуре доходов фонда в 2019 году 1 млрд 502,732 млн манатов (рост на 15,6% по сравнению с 2018 годом) будет сформировано за счет трансфертов из госбюджета.

Кроме этого, отчисления в ГФСЗ по обязательному социальному страхованию прогнозируются на уровне 2 млрд 419,371 млн манатов или 61,6% всех доходов. В том числе поступления по обязательному страхованию работников бюджетных организаций прогнозируются на уровне 811,687 млн манатов, от частного сектора – 1 млрд 497 млн манатов.

Остальные поступления прогнозируются по прочим доходам.

В структуре расходов в следующем году на выплаты населению планируется направить 3 млрд 834,944 млн манатов. В том числе, на выплату пенсий будет направлено 3 млрд 743 млн манатов, на выплату пособий – 91,944 млн манатов.

Расходы на банковское обслуживание в связи с выдачей пенсий и пособий прогнозируются 22,5 млн манатов, на содержание аппарата фонда – 49 млн манатов, остальное – прочие расходы.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2018 год утверждены на уровне 3 млрд 578 млн 760 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПЕНСИИ, ВЫПЛАТЫ, ГФСЗ, БЮДЖЕТ


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