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ТЭК 26.10.2018 19:50

Нефть Brent вернулась к росту, но завершает неделю снижением

Нефтяной рынок проводит волатильную сессию в пятницу, перейдя к росту после дневного снижения, но завершает падением третью неделю подряд.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск увеличилась на $0,31 (0,4%) - до $77,2 за баррель.

Стоимость декабрьского контракта на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,13 (0,19%) - до $67,2 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 2,8%.

В центре внимания рынка - обвал фондовых индексов и укрепление доллара, а также опасения излишка предложения топлива.

Фондовые индексы США и Европы резко снижаются в пятницу из-за геополитических опасений, а доллар укрепляется благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным по американской экономике за третий квартал и перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс доллара к 10 основным мировым валютам в пятницу повышался до максимума с мая 2017 года, при этом укрепление американской валюты является негативным фактором для сырьевых рынков.

Также трейдеры опасаются, что страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, нарастят добычу выше уровня, позволяющего компенсировать падение поставок из Ирана после вступления в силу американских санкций.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]