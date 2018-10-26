Нефть Brent вернулась к росту, но завершает неделю снижением

Нефтяной рынок проводит волатильную сессию в пятницу, перейдя к росту после дневного снижения, но завершает падением третью неделю подряд.
Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск увеличилась на $0,31 (0,4%) - до $77,2 за баррель.
Стоимость декабрьского контракта на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,13 (0,19%) - до $67,2 за баррель.
С начала недели Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 2,8%.
В центре внимания рынка - обвал фондовых индексов и укрепление доллара, а также опасения излишка предложения топлива.
Фондовые индексы США и Европы резко снижаются в пятницу из-за геополитических опасений, а доллар укрепляется благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным по американской экономике за третий квартал и перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Курс доллара к 10 основным мировым валютам в пятницу повышался до максимума с мая 2017 года, при этом укрепление американской валюты является негативным фактором для сырьевых рынков.
Также трейдеры опасаются, что страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, нарастят добычу выше уровня, позволяющего компенсировать падение поставок из Ирана после вступления в силу американских санкций.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»