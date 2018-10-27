В Армении могут рассмотреть вариант с покупкой оружия у США - Пашинян

Армения может обсудить предложение о покупке американского вооружения, если поступит выгодное предложение, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Правительство не ограничено ничем. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим", - сказал Н.Пашинян журналистам в субботу.

Ранее в ходе визита в Ереван советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал армянское руководство отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского.

Дж.Болтон в ходе визита также говорил о Карабахе, в частности, сказал, что, если в результате внеочередных парламентских выборов Н.Пашинян получит хороший результат, то будет иметь сильный мандат для решительных шагов по карабахскому урегулированию.

Комментируя эти слова, Н.Пашинян отметил: "Результаты выборов могут дать возможности, но я неоднократно говорил, что не может быть решения по Карабаху, которое не будет приемлемо для руководства и народа Арцаха (Карабаха - ИФ) и Армении".

"Не я решаю вопрос Карабаха, решает народ. Кроме того, не забыты и договоренности, которые были достигнуты в Вене и Санкт-Петербурге. Они должны быть выполнены", - заявил Н.Пашинян.