Трамп поздравил избранного президента Бразилии с победой на выборах и выразил надежду на сотрудничество двух стран - Белый дом

Президент США Дональд Трамп позвонил избранному президенту Бразилии Жаиру Болсонару и поздравил его с победой на выборах, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.
По словам С.Сандерс, в ходе телефонного разговора "оба лидера выразили приверженность (двустороннему - ИФ) сотрудничеству для улучшения жизни граждан обеих стран".
Ранее сообщалось, что кандидат от ультраправых Ж.Болсонару после обработки 94,44% бюллетеней набирает 55,54% и математически недосягаем для своего оппонента - кандидата от левых Фернанду Аддада.
Бразильский избирком подтвердил, что Ж.Болсонару избран президентом страны.
К настоящему моменту подсчитано около 98% бюллетеней.
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