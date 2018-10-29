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Дальнее зарубежье 29.10.2018 12:42

Трамп поздравил избранного президента Бразилии с победой на выборах и выразил надежду на сотрудничество двух стран - Белый дом

Президент США Дональд Трамп позвонил избранному президенту Бразилии Жаиру Болсонару и поздравил его с победой на выборах, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

По словам С.Сандерс, в ходе телефонного разговора "оба лидера выразили приверженность (двустороннему - ИФ) сотрудничеству для улучшения жизни граждан обеих стран".

Ранее сообщалось, что кандидат от ультраправых Ж.Болсонару после обработки 94,44% бюллетеней набирает 55,54% и математически недосягаем для своего оппонента - кандидата от левых Фернанду Аддада.

Бразильский избирком подтвердил, что Ж.Болсонару избран президентом страны.

К настоящему моменту подсчитано около 98% бюллетеней.

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Тэги: США, ТРАМП, БРАЗИЛИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]