Трамп поздравил избранного президента Бразилии с победой на выборах и выразил надежду на сотрудничество двух стран - Белый дом

Президент США Дональд Трамп позвонил избранному президенту Бразилии Жаиру Болсонару и поздравил его с победой на выборах, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

По словам С.Сандерс, в ходе телефонного разговора "оба лидера выразили приверженность (двустороннему - ИФ) сотрудничеству для улучшения жизни граждан обеих стран".

Ранее сообщалось, что кандидат от ультраправых Ж.Болсонару после обработки 94,44% бюллетеней набирает 55,54% и математически недосягаем для своего оппонента - кандидата от левых Фернанду Аддада.

Бразильский избирком подтвердил, что Ж.Болсонару избран президентом страны.

К настоящему моменту подсчитано около 98% бюллетеней.