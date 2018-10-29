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29.10.2018 15:55

ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог

Исполнительная власть (ИВ) города Гянджа направит 9 млн 998,751 тыс. манатов на благоустройство города и капремонт автомобильных дорог.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ИВ Гянджи подписала контракт с ОАО «Ganja Korpu Tikinti-2» для выполнения работ по благоустройству города, капитальному ремонту автомобильных дорог и освещению городских улиц.

Н.Аббасова

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Тэги: ГЯНДЖА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]