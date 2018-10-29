ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог

Исполнительная власть (ИВ) города Гянджа направит 9 млн 998,751 тыс. манатов на благоустройство города и капремонт автомобильных дорог.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ИВ Гянджи подписала контракт с ОАО «Ganja Korpu Tikinti-2» для выполнения работ по благоустройству города, капитальному ремонту автомобильных дорог и освещению городских улиц.

Н.Аббасова