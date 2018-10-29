ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог

Исполнительная власть (ИВ) города Гянджа направит 9 млн 998,751 тыс. манатов на благоустройство города и капремонт автомобильных дорог.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ИВ Гянджи подписала контракт с ОАО «Ganja Korpu Tikinti-2» для выполнения работ по благоустройству города, капитальному ремонту автомобильных дорог и освещению городских улиц.
Н.Аббасова
Армения ищет пути для использования оперативной связи с Азербайджаном
Глава Генштаба ВС Ирана посетит в ближайшее время Азербайджан – СМИ
Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии – глава МИД
Прямые инвестиции Азербайджана в Турцию составляют около $15 млрд – глава МИД
АЖД проверили возможность эксплуатации собственных грузовых вагонов на железных дорогах Турции
Правительство Азербайджана прогнозирует рост производство мяса в 2019г на 3%
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство двух новых школ в Гахе и Шеки
В Гахе и Шеки будут построены новые многоквартирные дома
Алиев соболезнует президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой у острова Ява
Путин 2 ноября проведет переговоры с главой Кубы
Трамп обсудил с избранным президентом Бразилии сотрудничество двух стран
Грузию ждет второй тур президентских выборов, у Зурабишвили - 38,64%, у Вашадзе - 37,74% голосов
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell снова поддерживает молодых людей, желающих открыть свой бизнес
Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителя акции "Новое поколение выбирает Contact" в сентябре
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Эпилог эль-классико: Король умер, да здравствует Король
«Сирийский армянин призывает немцев учиться у Гитлера, как в свое время призывал армян Нжде» - завсектором Администрации президента Азербайджана
Экономическое благополучие Азербайджана притягивает геополитические интересы крупных держав – политолог