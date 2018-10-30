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Социум 30.10.2018 17:45

Население Азербайджана в 2030 году достигнет 10,7 млн человек – Стратегия

Население Азербайджана, согласно прогнозам Организации Объединенных наций (ООН) достигнет 10,7 млн человек к 2030 году.

«Согласно среднему прогнозному сценарию ООН, в последующие годы будет наблюдаться продолжительный рост населения Азербайджана, которое к 2030 году достигнет 10,7 млн человек», - отмечается в утвержденной во вторник президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Стратегии занятости на 2019-2030гг.

По данным на 1 января 2018 года, население Азербайджана составляет 9,898 млн человек, 52,9% из которых проживают в городах, 47,1% - в сельской местности. Женщины составляют 50,1% населения страны. В настоящее время уровень рождаемости в Азербайджане в 3 раза превышает уровень смертности.

«В 2006-2017гг темпы среднего прироста населения в Азербайджане составили около 1,3%, что является наиболее высоким показателем среди европейских государств», - указывается в документе.

В Стратегии со ссылкой на прогнозы ООН отмечается снижение в предстоящие годы показателя среднего прироста населения, что приведет в период после 2025 года к уменьшению удельного веса детей в возрасте до 15 лет среди населения.

К 2030 году прогнозируется увеличение в 2 раза числа пенсионеров по сравнению с 2015г (841 тыс.), что создаст необходимость реализации дополнительных мер по соцобеспечению пожилых граждан.

В Стратегии указывается, что до 2025 года сохранится тенденция к уменьшению числа лиц в возрасте от 15 до 24 лет, выходящих на трудовой рынок, а в 2026-2030гг прогнозируется рост их числа. Так, если в 2017 году в Азербайджане проживало 1,5 млн граждан в возрасте 15-24 года, то к 2030 году их число достигнет 1,6 млн человек.

Р.Бабаев

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ПРОГНОЗ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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