Грузия продолжит закупки вооружений в США - глава Минобороны

Министр обороны Грузии Леван Изория в четверг подтвердил планы Тбилиси продолжить закупку тактических вооружений в Соединенных Штатах, сообщают грузинские СМИ.

Тем самым министр отверг сообщения СМИ по итогам визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что якобы американский дипломат усомнился в правильности решения о продаже Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин".

Л.Изория назвал такого рода сообщения "дезинформацией".

Глава Минобороны подчеркнул, что Дж.Болтон в ходе визита в Грузию высказал четкую поддержку реформ, осуществляемых грузинским правительством, в особенности, в сфере обороны.

Л.Изория отметил, что со стороны Дж.Болтона в ходе встреч в Тбилиси еще раз было подчеркнуто, что передача Грузии ПТРК "Джавелин" является важным событием.

Он также заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис на одной из встреч с ним указал на то, что такие решения принимаются только в отношении тех стран, которым Соединенные Штаты доверяют и признают их успехи.

Министр обороны Грузии подчеркнул, что закупленные в США противотанковые системы надежно охраняются.

"Именно в рамках этого доверия и признания, мы продолжим закупать в США различного типа тактическое вооружение", - сказал Л.Изория.

Накануне глава МИД Грузии Давид Залкалиани упрекнул представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в том, что с целью критики в адрес властей ими была подхвачена распространенная на сомнительном сайте информация по поводу недавнего визита в Грузию Дж.Болтона.

"Была распространена дезинформация, которую подхватили наши оппоненты. К сожалению, с их стороны происходит манипулирование вопросами, касающимися стратегического партнерства между Грузией и США", - заявил глава МИД Грузии, назвав подозрительным тот факт, что это совпало с периодом президентских выборов в стране.