Грузия продолжит закупки вооружений в США - глава Минобороны

Министр обороны Грузии Леван Изория в четверг подтвердил планы Тбилиси продолжить закупку тактических вооружений в Соединенных Штатах, сообщают грузинские СМИ.
Тем самым министр отверг сообщения СМИ по итогам визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что якобы американский дипломат усомнился в правильности решения о продаже Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин".
Л.Изория назвал такого рода сообщения "дезинформацией".
Глава Минобороны подчеркнул, что Дж.Болтон в ходе визита в Грузию высказал четкую поддержку реформ, осуществляемых грузинским правительством, в особенности, в сфере обороны.
Л.Изория отметил, что со стороны Дж.Болтона в ходе встреч в Тбилиси еще раз было подчеркнуто, что передача Грузии ПТРК "Джавелин" является важным событием.
Он также заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис на одной из встреч с ним указал на то, что такие решения принимаются только в отношении тех стран, которым Соединенные Штаты доверяют и признают их успехи.
Министр обороны Грузии подчеркнул, что закупленные в США противотанковые системы надежно охраняются.
"Именно в рамках этого доверия и признания, мы продолжим закупать в США различного типа тактическое вооружение", - сказал Л.Изория.
Накануне глава МИД Грузии Давид Залкалиани упрекнул представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в том, что с целью критики в адрес властей ими была подхвачена распространенная на сомнительном сайте информация по поводу недавнего визита в Грузию Дж.Болтона.
"Была распространена дезинформация, которую подхватили наши оппоненты. К сожалению, с их стороны происходит манипулирование вопросами, касающимися стратегического партнерства между Грузией и США", - заявил глава МИД Грузии, назвав подозрительным тот факт, что это совпало с периодом президентских выборов в стране.
Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании транзитных путей – премьер Азербайджана
Премьер Азербайджана отмечает вклад СНГ в противостояние современным угрозам и преступности
Президент Азербайджана провел встречу с посредниками по Карабаху
Рост ВВП Азербайджана в 2018г составит 1,5%, в 2019г ускорится до 3,5% - ЕБРР
Азербайджан доведет к 2023г добычу золота до 4 тонн
AzVirt получила подряд на 131,5 млн евро на строительство автодороги в Украине
Проверка архивной документации для получения права на недвижимость будет осуществляться в электронном формате - ГКИВ
Бакста, Айвазовского, Кустодиева и Репина выставят на Christie`s
В Великобритании разрешили приобретать марихуану в медицинских целях
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Nobel Oil и Wood заключили соглашение о создании совместного предприятия в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»