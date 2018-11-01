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СНГ 01.11.2018 14:43

Старший сын Порошенко Алексей попал под российские санкции

Алексей Порошенко - старший сын президента Украины Петра Порошенко - внесен в санкционный список России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подписал постановление о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц РФ.

В перечень физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, в частности, включен А.Порошенко.

Всего в перечень вошли 322 человека, в отношении которых вводятся ограничительные меры, а также 68 юридических лиц.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, СЫН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]