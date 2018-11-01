Старший сын Порошенко Алексей попал под российские санкции

Алексей Порошенко - старший сын президента Украины Петра Порошенко - внесен в санкционный список России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подписал постановление о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц РФ.

В перечень физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, в частности, включен А.Порошенко.

Всего в перечень вошли 322 человека, в отношении которых вводятся ограничительные меры, а также 68 юридических лиц.