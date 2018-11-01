В руководстве йеменских повстанцев приветствовали призывы США к прекращению огня и потребовали оказать давление на арабскую коалицию

Один из лидеров йеменских повстанцев-хуситов председатель Революционного комитета Мухаммед Али аль-Хути в четверг назвал позитивными призывы США прекратить огонь в Йемене, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Однако при этом М.А.аль-Хути указал на необходимость международного давления на арабскую коалицию.

По его словам, силы, призывающие к прекращению огня, должны "перевести желание принести мир в Йемен - в действия; немедленно положить конец бомбардировкам йеменцев и снять блокаду с Йемена".

Также он потребовал сформировать международную комиссию по расследованию преступлений, совершенных во время "агрессии США и Саудовской Аравии".

Ранее на этой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис призвал стороны конфликта в Йемене в течение следующих 30 дней добиться режима прекращения огня и сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что США уже слишком долго были свидетелем этого конфликта.

Госсекретарь США Майк Помпео также выступил с призывом ко всем сторонам вооруженного конфликта в Йемене прекратить обмен ударами и начать поиск путей мирного решения проблемы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

По последним данным ООН, с начала 2016 года, по меньшей мере, 56 тыс. человек стали жертвами конфликта в Йемене.