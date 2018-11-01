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Дальнее зарубежье 01.11.2018 16:37

В руководстве йеменских повстанцев приветствовали призывы США к прекращению огня и потребовали оказать давление на арабскую коалицию

Один из лидеров йеменских повстанцев-хуситов председатель Революционного комитета Мухаммед Али аль-Хути в четверг назвал позитивными призывы США прекратить огонь в Йемене, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Однако при этом М.А.аль-Хути указал на необходимость международного давления на арабскую коалицию.

По его словам, силы, призывающие к прекращению огня, должны "перевести желание принести мир в Йемен - в действия; немедленно положить конец бомбардировкам йеменцев и снять блокаду с Йемена".

Также он потребовал сформировать международную комиссию по расследованию преступлений, совершенных во время "агрессии США и Саудовской Аравии".

Ранее на этой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис призвал стороны конфликта в Йемене в течение следующих 30 дней добиться режима прекращения огня и сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что США уже слишком долго были свидетелем этого конфликта.

Госсекретарь США Майк Помпео также выступил с призывом ко всем сторонам вооруженного конфликта в Йемене прекратить обмен ударами и начать поиск путей мирного решения проблемы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

По последним данным ООН, с начала 2016 года, по меньшей мере, 56 тыс. человек стали жертвами конфликта в Йемене.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПОВСТАНЦЫ, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]