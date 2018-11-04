ЕС запустит платежный механизм для защиты Ирана от санкций США в ближайшем будущем - посол ЕС в России

Евросоюз обсуждает технические параметры платежного механизма, который защитит от санкций США европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, он будет запущен в ближайшее время, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в интервью "Интерфаксу".
"Этот механизм призван поддерживать и развивать платежные каналы для экспорта иранской продукции, в том числе экспорта нефти, а также импорта европейской продукции в Иран таким образом, чтобы европейские компании могли продолжать вести законный бизнес с этой страной", - сказал он.
"Обсуждение технических параметров создания этого механизма продолжается, и я полагаю, что этот механизм будет запущен в ближайшем будущем, в том числе по причине введения США новых санкций в отношении Ирана, что произойдет 5 ноября", - пояснил М.Эдерер.
Кроме того, он отметил, что, как ранее отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам Ф.Могерини, "специальный механизм расчетов с Ираном может быть открыт для присоединения к нему других стран".
Как сообщалось, новые санкции США в отношении Ирана вступят в силу 5 ноября. В соответствии с текстом документа, который уже появился в электронной базе данных Федерального регистра США, в юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана, его энергокомпаниями- Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»