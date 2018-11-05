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Дальнее зарубежье 05.11.2018 19:50

Внеочередной саммит ЕС зависит от прогресса в переговорах по Brexit - представитель ЕК

Еврокомиссия продолжает работу по Brexit на техническом уровне, проведение предполагаемого внеочередного саммита ЕС в ноябре по выходу Великобритании из Евросоюза будет зависеть от результата переговоров, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Созыв возможного европейского саммита остается прерогативой председателя Европейского совета Дональда Туска. Но я полагаю, что мы уже неоднократно говорили, что таковой состоится только в случае, если наш главный переговорщик (Мишель Барнье - ИФ) констатирует решительный прогресс", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать состояние дел с переговорами по Brexit после появления в СМИ сообщений о том, что британский премьер Тереза Мэй сумела добиться значительных уступок Евросоюза.

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Тэги: ЕС, САММИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]