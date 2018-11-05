Внеочередной саммит ЕС зависит от прогресса в переговорах по Brexit - представитель ЕК

Еврокомиссия продолжает работу по Brexit на техническом уровне, проведение предполагаемого внеочередного саммита ЕС в ноябре по выходу Великобритании из Евросоюза будет зависеть от результата переговоров, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Созыв возможного европейского саммита остается прерогативой председателя Европейского совета Дональда Туска. Но я полагаю, что мы уже неоднократно говорили, что таковой состоится только в случае, если наш главный переговорщик (Мишель Барнье - ИФ) констатирует решительный прогресс", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать состояние дел с переговорами по Brexit после появления в СМИ сообщений о том, что британский премьер Тереза Мэй сумела добиться значительных уступок Евросоюза.