Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился на начальном этапе выделить министерству образования 1 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания общеобразовательной школы на 132 учащихся в селе Биринджи Юзбашлы Агдамского района.
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2019 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»