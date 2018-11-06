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Регион 06.11.2018 09:25

Госдеп: исключение иранских ядерных объектов из санкционного списка - временная мера

Решение США не применять санкции против ряда иранских атомных объектов - временная мера, позволяющая контролировать действия Тегерана, связанные с ядерной программой, заявили в госдепе.

В пояснениях американского внешнеполитического ведомства отмечается, что пока что под санкции не подпадают АЭС "Бушер", ядерный комплекс в Араке, на котором расположен экспериментальный тяжеловодный ядерный реактор, а также объект по обогащению урана в Фордо.

"Мы согласны на продолжение проектов, связанных с режимом нераспространения, в Араке, Бушере и Фордо при условии максимально жесткого контроля, чтобы обеспечить транспарентность и сохранение действующих в отношении Ирана ограничений", - подчеркивает госдеп США.

Он поясняет, что речь идёт о мерах "переходного характера, позволяющих сохранить контроль над иранской мирной атомной программой".

Данные меры, по замыслу Вашингтона, должны действовать, пока США и Иран не выработают "более мощное соглашение" по иранской ядерной программе. Как сообщалось, нынешняя администрация США считает, что такое соглашение должно охватывать и другие сферы - такие как иранская программа по разработке баллистических ракет, а также - действия Тегерана на мировой арене.

Как сообщалось, в понедельник США ввели новую серию санкций против Ирана.

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Тэги: США, ИРАН, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]