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Социум 06.11.2018 16:44

В Баку в 2019 году появятся 3 центра DOST – министр труда

Три центра DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению откроются в Баку в 2019 году, заявил министр труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана Сахиль Бабаев.

«До конца текущего года в Баку планируется открытие первого центра DOST, а в следующем году в столице появятся еще три аналогичных центра», - подчеркнул С.Бабаев на совместном заседании ряда парламентских комитетов, посвященных обсуждению проекта госбюджета на 2019 год, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в последующие годы центры DOST появятся и в регионах страны.

Он подчеркнул, что МТСЗН и Минфин обсудили этот вопрос и предусмотрели в госбюджете на 2019 год определенные средства на строительство трех центров DOST.

«В Центрах DOST населению будут оказываться более 120 видов услуг, более 50 из которых являются электронными», - отметил министр.

С.Бабаев подчеркнул, что посредством создаваемых в стране новых структур период оказания ряда услуг населению сократится с нескольких месяцев до одного дня, отпадет необходимость в сборе большого количества документов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 августа 2018 года распорядился выделить из госбюджета министерству труда и соцзащиты населения 2 млн манатов на проведение дополнительных мер по социальной защите населения.

Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению при Минтруда, создание центров "DOST", проведению мероприятий по улучшению качества услуг, оказываемых населению.

Средства на эти цели выделены из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2018 год.

Р.Бабаев

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Тэги: DOST, ЦЕНТР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]