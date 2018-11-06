В Баку в 2019 году появятся 3 центра DOST – министр труда

Три центра DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению откроются в Баку в 2019 году, заявил министр труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана Сахиль Бабаев.
«До конца текущего года в Баку планируется открытие первого центра DOST, а в следующем году в столице появятся еще три аналогичных центра», - подчеркнул С.Бабаев на совместном заседании ряда парламентских комитетов, посвященных обсуждению проекта госбюджета на 2019 год, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в последующие годы центры DOST появятся и в регионах страны.
Он подчеркнул, что МТСЗН и Минфин обсудили этот вопрос и предусмотрели в госбюджете на 2019 год определенные средства на строительство трех центров DOST.
«В Центрах DOST населению будут оказываться более 120 видов услуг, более 50 из которых являются электронными», - отметил министр.
С.Бабаев подчеркнул, что посредством создаваемых в стране новых структур период оказания ряда услуг населению сократится с нескольких месяцев до одного дня, отпадет необходимость в сборе большого количества документов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 августа 2018 года распорядился выделить из госбюджета министерству труда и соцзащиты населения 2 млн манатов на проведение дополнительных мер по социальной защите населения.
Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению при Минтруда, создание центров "DOST", проведению мероприятий по улучшению качества услуг, оказываемых населению.
Средства на эти цели выделены из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2018 год.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»