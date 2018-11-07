США считают ситуацию в Сирии опасной, хотят ее стабилизации

Ситуации в Сирии остается опасной, в частности, из-за того, что в стране находятся вооруженные силы других стран, и США нацелены на ее нормализацию, заявил американский спецпредставитель Джеймс Джеффри.
"Сейчас в Сирии опасная ситуация, и наши незамедлительные шаги направлены на то, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию, а затем работать над долгосрочным решением", - сказал Дж.Джеффри в среду в ходе телефонного брифинга.
Он отметил, что в Сирии действуют силы России, Ирана, Турции, Израиля и США. "Мы понимаем, что в Сирии в непосредственной близости находятся силы пяти стран. И это делает этот конфликт, даже несмотря на то, что сейчас все тихо, потенциально очень опасным, очень важно совершать прогресс в политическом решении", - отметил Дж.Джеффри.
В качестве примера опасности ситуации Дж.Джеффри привел инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который в середине сентября сбила система ПВО Сирии С-200.
Кроме того, спецпредставитель США по Сирии приветствовал действующий на территории сирийской провинции Идлиб режим прекращения огня. "Мы приветствуем решение, принятое на саммите в Стамбуле, работать над тем, чтобы добиться долгосрочного режима прекращения огня в Идлибе, который является ключевой зоной конфликта сейчас, а также запустить деятельность конституционного комитета к концу декабря", - сказал Дж.Джеффри.
"Мы сосредоточены на том, чтобы попытаться поспособствовать этим двум процессам, и в конечном счете процессу ООН, чтобы закрепить режимы прекращения огня и чтобы работать над политическим решением", - отметил он.
По его словам, цель Вашингтона заключается в том, чтобы все иностранные силы, которые вступили в сирийский конфликт с 2011 года, покинули территорию Сирии.
"Мы хотим видеть, что режим прекращения огня продолжает соблюдаться и становится более надежным и прочным", - сказал он.
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