Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9478 RUR   0.0257 GBR   2.2319 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.21 Brent   72.13

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 15° Завтра 11° 14° 9 Ноя 16° 10 Ноя 17°

Дальнее зарубежье 07.11.2018 21:08

США считают ситуацию в Сирии опасной, хотят ее стабилизации

Ситуации в Сирии остается опасной, в частности, из-за того, что в стране находятся вооруженные силы других стран, и США нацелены на ее нормализацию, заявил американский спецпредставитель Джеймс Джеффри.

"Сейчас в Сирии опасная ситуация, и наши незамедлительные шаги направлены на то, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию, а затем работать над долгосрочным решением", - сказал Дж.Джеффри в среду в ходе телефонного брифинга.

Он отметил, что в Сирии действуют силы России, Ирана, Турции, Израиля и США. "Мы понимаем, что в Сирии в непосредственной близости находятся силы пяти стран. И это делает этот конфликт, даже несмотря на то, что сейчас все тихо, потенциально очень опасным, очень важно совершать прогресс в политическом решении", - отметил Дж.Джеффри.

В качестве примера опасности ситуации Дж.Джеффри привел инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который в середине сентября сбила система ПВО Сирии С-200.

Кроме того, спецпредставитель США по Сирии приветствовал действующий на территории сирийской провинции Идлиб режим прекращения огня. "Мы приветствуем решение, принятое на саммите в Стамбуле, работать над тем, чтобы добиться долгосрочного режима прекращения огня в Идлибе, который является ключевой зоной конфликта сейчас, а также запустить деятельность конституционного комитета к концу декабря", - сказал Дж.Джеффри.

"Мы сосредоточены на том, чтобы попытаться поспособствовать этим двум процессам, и в конечном счете процессу ООН, чтобы закрепить режимы прекращения огня и чтобы работать над политическим решением", - отметил он.

По его словам, цель Вашингтона заключается в том, чтобы все иностранные силы, которые вступили в сирийский конфликт с 2011 года, покинули территорию Сирии.

"Мы хотим видеть, что режим прекращения огня продолжает соблюдаться и становится более надежным и прочным", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Минобороны Турции требует от США прекратить вооружать сирийских курдов Оказание гуманитарной помощи Сирии не должно влиять на политику - Болтон Путин может обсудить с Трампом атаку дронов на российскую базу в Хмеймиме - Песков Песков о планах США оставаться в Сирии: Позиция РФ по вопросу незаконного присутствия иностранных военных в Сирии известна Трамп на Генассамблее ООН планирует предостеречь Асада от применения химоружия в Идлибе - СМИ Постпред США в ООН обвинила Россию, Иран и сирийское правительство в нежелании политического урегулирования в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]