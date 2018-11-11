Министры комитета ОПЕК+ обсудят дальнейшее взаимодействие в 2019 году после разрыва сделки

Министрам мониторингового комитета сделки ОПЕК+ (JMMC) 11 ноября в Абу-Даби предстоит непростое заседание - через 1,5 месяца формально заканчивается сделка 25 нефтедобывающих стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи по сравнению с уровнем октября 2016 года.

Появившиеся в этом году признаки восстановления баланса на нефтяном рынке благодаря не только сделке, но и санкциям США в отношении Ирана и внутренним проблемам ряда стран, позволили некоторым участницам - главным образом, России и Саудовской Аравии - увеличить добычу до исторически рекордных уровней.

Однако рынок демонстрирует признаки ослабления спроса, в том числе из-за высоких цен на нефть, взлетевших в начале октября до отметок в $80-85 за баррель. А со стороны предложения США преподнесли сюрприз в виде неожиданного роста нефтедобычи, а также предоставления ряду стран-импортёров иранской нефти освобожения от своих санкций на полгода.

Сделка, предполагающая снижение добычи на 1,8 млн б/с 25 странами из числа ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель, перевыполняется с начала 2018 года из-за существенного падения добычи в Венесуэле, Анголе, Иране и ряде других стран.

Начиная с июня, Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран начали наращивать нефтедобычу, чтобы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100% и сбить цены.

В августе сделка исполнялась на 129%, в сентябре - на 111%, в октябре, по предварительным данным, на 104%.

В сентябре официально объявлено, что сделка не будет продлеваться на 2019 год. Страны ОПЕК+ хотят продолжить сотрудничество для балансировки нефтяного рынка в рамках некоего нового формата, который пока не согласован. Ожидается, что решение будет принято в начале декабря в Вене в ходе очередного заседания ОПЕК.

При этом Саудовская Аравия, самый крупный производитель нефти в ОПЕК и его неформальный лидер, заказала исследование о последствиях распада картеля, хотя и утверждает, что не собирается выходить из него.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих утверждает, что 2019 год будет очень непредсказуемым, и вряд ли 25 странам ОПЕК+ нужно будет увеличивать добычу, поскольку спрос может оказаться слабым, а его политический союзник на Ближнем Востоке - США - нарастят добычу.

Россия, лидер со стороны стран, не входящих в картель, пока не высказала свою позицию относительно 2019 года. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил лишь, что после решения США освободить ряд стран от запрета на импорт иранской нефти рынок балансируется.

После этого решения США цена на нефть упала с уровней $80 за баррель ниже $70 за баррель.

Президент России Владимир Путин говорил, что Россию устраивает цена в $65-75 за баррель.