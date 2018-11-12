Госфильмофонд РФ передал Тбилиси копии уже 34 грузинских фильмов советского периода

В Грузию из России доставлены копии еще 7 грузинских фильмов, хранящихся в российском Госфильмофонде.

Как сообщает в понедельник Министерство культуры Грузии, в ходе четвертого этапа процесса передачи копий кинолент, которые хранятся в Госфильмофонде РФ, в Грузию доставлены копии фильмов: "Арсен Джорджиашвили" (другое название - "Убийство генерала Грязнова", 1921 г.), и "Сурамская крепость" (1923 г.) режиссера Иванэ Перестиани; "У позорного столба" (другое название - "Отцеубийца", 1923 г) режиссера Амо Бек-Назарова; "Хабарда" режиссера Михаила Чиаурели (1931 г.), "Потерянный рай" режиссера Давида Рондели (1937 г.), "Происшествие" режиссера Гелы Канделаки (1980 г.) и "Мрачная долина" режиссера Нуцы Гогоберидзе (1934 г.).

По информации ведомства, в ходе недавнего визита в Москву представители Минкультуры и Национального центра кинематографии Грузии обсудили с руководством Госфильмофонда РФ вопросы, касающиеся планирования дальнейшего сотрудничества.

В сообщении отмечается, что на данном этапе в Грузии уже находятся копии 34 фильмов.

Ранее в Минкультуры Грузии заявили, что речь идет о более 700 кинокартинах, и процесс возвращения защищенного в "Госфильмофонде" грузинского киноархива может продлиться еще несколько лет.

По данным ведомства, копии грузинского киноархива на первом этапе будут защищены в Национальном архиве министерства юстиции, а в будущем - в специально построенном в Тбилиси хранилище для кинолент.