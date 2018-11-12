Иран не может доверять США в том, что касается соблюдения соглашений - Зариф

Иран, в случае заключения с США нового соглашения по атому, не будет уверен в том, что Вашингтон будет неукоснительно соблюдать достигнутые договоренности, заявил в интервью агентству ЭФЭ глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Какие гарантии того, что если мы придем к соглашению с нынешней администрацией США, следующая администрация через два года или через шесть лет тоже будет его соблюдать?", - заявил Дж.Зариф.
"Президент (США Дональд - ИФ) Трамп направляет очень плохой сигнал о том, что нельзя положиться ни на одну администрацию США, потому что следующая может разрушить договоренность, достигнутую с предыдущей", - сказал Дж.Зариф.
По его словам, санкции США "никогда не могли изменить политику" Ирана, а страна "вновь преодолеет трудные времена".
"Иранцы готовы к некоторым сложностям, но не готовы принять господство США", - заявил Дж.Зариф.
Сделка по иранской ядерной программе, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году при администрации предыдущего президента США Барака Обамы, была основанием для снятия с Ирана международных санкций, введенных за разработки ядерного оружия.
Президент США Д.Трамп долгое время называл СВПД неприемлемой сделкой. В мае 2018 года объявил о выходе страны из СВПД, а также о восстановлении существовавших до подписания соглашения санкций против Тегерана, в том числе и против иностранных компаний, которые будут продолжать деловые связи с Ираном.
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