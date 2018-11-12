Израильская авиация наносит удары по сектору Газа - ЦАХАЛ

ВВС Израиля начали обстреливать цели на территории сектора Газа, сообщает в понедельник Армия обороны Израиля в Twitter.

"Наши истребители начали наносить удары по связанных с террористами мишеням на территории сектора Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские военные сообщили о пуске "десятков ракет из сектора Газа по израильским гражданам".

Ранее сообщалось, что одна из ракет, пущенных палестинцами по югу Израиля, попала в автобус в Израиле, один человек тяжело ранен.