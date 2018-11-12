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Дальнее зарубежье 12.11.2018 19:24

Израильская авиация наносит удары по сектору Газа - ЦАХАЛ

ВВС Израиля начали обстреливать цели на территории сектора Газа, сообщает в понедельник Армия обороны Израиля в Twitter.

"Наши истребители начали наносить удары по связанных с террористами мишеням на территории сектора Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские военные сообщили о пуске "десятков ракет из сектора Газа по израильским гражданам".

Ранее сообщалось, что одна из ракет, пущенных палестинцами по югу Израиля, попала в автобус в Израиле, один человек тяжело ранен.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЦЕЛИ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]