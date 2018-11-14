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ТЭК 14.11.2018 09:43

Нефть продолжает дешеветь после 7%-ного падения WTI и перехода Brent к "медвежьему" тренду накануне

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после 7%-ного падения стоимости WTI по итогам предыдущей сессии и перехода Brent к "медвежьему" тренду.

Фьючерс на WTI на декабрь по итогам торгов 13 ноября подешевел на $4,24 (7,07%) - максимальными темпами более чем за три года - до $55,69 за баррель, что является минимумом с 16 ноября 2017 года. По данным на 9:25 в среду эти контракты снизились в цене на $0,25 (0,45%) - до $55,44 за баррель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX).

WTI завершила падением во вторник 12-ю сессию подряд, что является рекордно длительным периодом непрерывного снижения цены с начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные FactSet.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $65,31 за баррель, что на $0,16 (0,24%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $4,65 (6,63%) - до $65,47 за баррель.

Падение Brent с октябрьского пика достигло 24%, что указывает на "медвежий" тренд на рынке.

"США начали всю эту заваруху с санкций в отношении Ирана. Потом они пошли на попятную, Иран по-прежнему добывает и продает нефть", - отмечает аналитик Banyan Hill Research Мэтт Бадиали.

"В то же время Саудовская Аравия увеличила добычу, чтобы компенсировать потенциальную потерю иранского экспорта, и теперь все говорят о том, что рынок переполнен нефтью", - цитирует эксперта MarketWatch.

Однако, по мнению М.Бадиали, Саудовская Аравия близка к "максимальному потенциалу добычи" и не сможет сохранять производство на текущем уровне долгое время.

Таким образом, "в данный момент рынок близок к верхней границе поставок, многие добывают столько, сколько должны были бы добывать в случае потери рынком иранского экспорта", говорит эксперт.

"Я полагаю, что нынешний уровень цен - это дно рынка", - отмечает М.Бадиали.

По мнению основателя Williams Market Analytics Оуэна Уильямса, падение цен на нефть преувеличено, поскольку "ослабление экономики пока не является проблемой и опасения в отношении избыточных поставок нефти на мировой рынок чрезмерны".

Нефть WTI перешла к "медвежьему" тренду на прошлой неделе, когда падение ее цены с октябрьского пика превысило 20%.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее на этой неделе заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.

Американский президент Дональд Трампа неодобрительно высказался относительно планов сокращения добычи Саудовской Аравией.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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