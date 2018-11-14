Путин рассчитывает на продолжение сложившегося диалога с премьером Японии, напоминает о предстоящей на G20 встрече

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что сложившийся характер его диалога с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сохранится.
"Рад возможности обсудить с Вами все направления нашего взаимодействия, в том числе и те, которые Вы сами посчитали приоритетными", - заявил он в начале беседы с премьером Японии в Сингапуре.
"У нас еще предстоит встреча на "двадцатке", есть график и дальнейших контактов", - добавил президент РФ.
Российский лидер также поздравил премьера Японии с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии. "Это дает надежду на продолжение нашего диалога так, как он сложился за последние годы", - отметил В.Путин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»