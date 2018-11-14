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СНГ 14.11.2018 17:16

Путин рассчитывает на продолжение сложившегося диалога с премьером Японии, напоминает о предстоящей на G20 встрече

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что сложившийся характер его диалога с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сохранится.

"Рад возможности обсудить с Вами все направления нашего взаимодействия, в том числе и те, которые Вы сами посчитали приоритетными", - заявил он в начале беседы с премьером Японии в Сингапуре.

"У нас еще предстоит встреча на "двадцатке", есть график и дальнейших контактов", - добавил президент РФ.

Российский лидер также поздравил премьера Японии с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии. "Это дает надежду на продолжение нашего диалога так, как он сложился за последние годы", - отметил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]