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Транспорт и связь 15.11.2018 15:21

Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-октябре увеличился в 2,4 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-октябре 2018 года составил 19,336 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 17,345 тыс. единиц (рост в 2,4 раза).

В январе-октябре в Азербайджан также импортировано 1,722 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,2 раза), 90 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост на 48%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 179 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на 21%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]