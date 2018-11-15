Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-октябре увеличился в 2,4 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-октябре 2018 года составил 19,336 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 17,345 тыс. единиц (рост в 2,4 раза).
В январе-октябре в Азербайджан также импортировано 1,722 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,2 раза), 90 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост на 48%).
Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 179 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на 21%).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»