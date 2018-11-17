Нетаньяху хотел бы сохранить свое правительство до конца года - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется отложить роспуск нынешнего правительства как минимум до конца года, чтобы за это время успеть назначить нового главу Генштаба Армии обороны и генерального инспектора полиции, пишет в пятницу газета "Гаарец" со ссылкой на источники, близкие к премьеру.

Срок полномочий нынешнего начальника Генштаба Армии обороны Гади Айзенкота истекает 31 декабря, генерального инспектора полиции Рони Альшейха - 3 декабря. По информации источников, Б.Нетаньяху хочет убедиться, что новые кандидаты на указанные посты - Авив Кохави и Моше Эдри - будут утверждены кнессетом.

Ранее офис премьера опроверг сообщения СМИ, согласно которым в правительстве якобы приняли решение организовать досрочные выборы и теперь работают над определением даты.

Ранее в пятницу Б.Нетаньяху провел встречу с министром образования Нафтали Беннеттом, который рассчитывал получить пост министра обороны после того, как эту должность оставил Авигдор Либерман. Б.Нетаньяху сказал министру образования Нафтали Беннетту, что из-за критической ситуации с безопасностью он сам возьмет на себя функции министра обороны.

Согласно законодательству, провести выборы в Израиле можно спустя 90 дней после расформирования правительства.

Очередные выборы в Израиле по плану должны состояться в ноябре 2019 года. В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.

Нестабильная политическая ситуация в Израиле стала результатом отставки министра обороны Авигдора Либермана в ответ на решение Б.Нетаньяху пойти на мирное соглашение с палестинцами сектора Газа при посредничестве Египта. Партия А.Либермана "Наш дом Израиль" оставила коалицию, лишив ее четырех голосов перевеса.