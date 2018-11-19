Путин ожидает $100 млрд товарооборота России и Турции

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что товарооборот России и Турции достигнет $100 млрд, аналогично объему товарооборота РФ с Китаем.

"Вначале хотел бы сказать, что объем товарооборота, о котором сейчас президент (Турции) сказал - $100 млрд - в этом году в России будет с Китайской Народной Республикой. Почему с Турцией меньше должно быть? И с Турцией, конечно же, добьемся такого же результата. Я даже в этом не сомневаюсь", - заявил В.Путин на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Ранее президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в прошлом году двусторонняя торговля между Россией и Турцией увеличилась на 30%.

"Нашей целью является $100 млрд товарооборота между обеими странами", - отметил Р.Эрдоган.