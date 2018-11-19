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Регион 19.11.2018 16:41

Путин ожидает $100 млрд товарооборота России и Турции

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что товарооборот России и Турции достигнет $100 млрд, аналогично объему товарооборота РФ с Китаем.

"Вначале хотел бы сказать, что объем товарооборота, о котором сейчас президент (Турции) сказал - $100 млрд - в этом году в России будет с Китайской Народной Республикой. Почему с Турцией меньше должно быть? И с Турцией, конечно же, добьемся такого же результата. Я даже в этом не сомневаюсь", - заявил В.Путин на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Ранее президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в прошлом году двусторонняя торговля между Россией и Турцией увеличилась на 30%.

"Нашей целью является $100 млрд товарооборота между обеими странами", - отметил Р.Эрдоган.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]