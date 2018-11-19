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Транспорт и связь 19.11.2018 17:13

В Азербайджан в январе-сентябре импортированы легковые автомобили на $248 млн

В Азербайджан в январе-сентябре 2018 года импортированы легковые автомобили на сумму $247 млн 625,3 тыс., что в 2,1 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В отчетном периоде импорт в страну легковых автомобилей составил 14,68 тыс. единиц, что в 2,5 раза больше чем в январе-сентябре 2017 года», - отметили в правительстве.

За 9 месяцев в Азербайджан также импортировано 1,507 тыс. грузовых автомобилей (рост в 2,2 раза) на сумму $23 млн 976,8 тыс. (рост в 2,3 раза).

Кроме того, в январе-сентябре текущего года в республику импортировано 110 автобусов (спад на 20,3%) на общую сумму $6 млн 130,9 тыс. (спад на 33,9%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИМПОРТ, АВТОМОБИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]