В Азербайджан в январе-сентябре импортированы легковые автомобили на $248 млн

В Азербайджан в январе-сентябре 2018 года импортированы легковые автомобили на сумму $247 млн 625,3 тыс., что в 2,1 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В отчетном периоде импорт в страну легковых автомобилей составил 14,68 тыс. единиц, что в 2,5 раза больше чем в январе-сентябре 2017 года», - отметили в правительстве.

За 9 месяцев в Азербайджан также импортировано 1,507 тыс. грузовых автомобилей (рост в 2,2 раза) на сумму $23 млн 976,8 тыс. (рост в 2,3 раза).

Кроме того, в январе-сентябре текущего года в республику импортировано 110 автобусов (спад на 20,3%) на общую сумму $6 млн 130,9 тыс. (спад на 33,9%).

Б.Рустамбеков