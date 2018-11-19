Саудовская Аравия в сентябре увеличила экспорт и добычу нефти - JODI

Саудовская Аравия в сентябре увеличила экспорт нефти на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, добычу - на 0,9%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта поднялся до 7,433 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,214 млн б/с в августе. При этом показатель подскочил на 13,5% относительно сентября 2017 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце повысилась до 10,502 млн б/с с 10,412 млн б/с в августе, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель увеличился на 5,3%.

Ирак в сентябре сократил экспорт нефти на 1,9% относительно предшествующего месяца и увеличил на 2,6% за год - до 3,953 млн б/с. Добыча в стране повысилась до 4,461 млн б/с против 4,46 млн б/с в августе. По сравнению с сентябрем прошлого года производство выросло на 2,3%.

Добыча нефти в Венесуэле в первый месяц осени составляла 1,434 млн б/с по сравнению с 1,448 млн б/с в августе. Год назад показатель составлял 1,939 млн б/с.

В Нигерии добыча снизилась в сентябре до 1,957 млн б/с против 1,997 млн б/с месяцем ранее. При этом экспорт вырос до 2,064 млн б/с с 1,957 млн б/с. В сентябре прошлого года производство составляло 1,931 млн б/с, поставки за рубеж - 2,109 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в сентябре США сократили добычу нефти до 10,047 млн б/с по сравнению с 11,346 млн б/с в предшествующем месяце. При этом за год показатель подскочил на 16,4% (с 9,495 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, составил 2,194 млн б/с против 1,749 млн б/с в августе и 1,473 млн б/с год назад.