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Туризм 20.11.2018 17:29

Турпоток в Азербайджан в январе-октябре увеличился на 6%

Азербайджан в январе-октябре 2018 года посетили 2 млн 415,9 тыс. туристов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном агентстве туризма (ГАТ).

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 6,1%. Удельный вес туристов из РФ составил 31,3%, Грузии – 20,4%, стран Ближнего Востока – 13,8%, Турции – 10,1%, Ирана – около 9%», - отметили в ведомстве.

При этом наибольший рост турпотока пришелся на страны Азии.

«Число граждан стран Ближнего Востока, посетивших Азербайджан, выросло на 42%, а граждан стран Азии – на 56,7%. Из стран Азии наибольший рост пришелся на Пакистан и Индию – соответственно на 149% и на 183%», - отметили в ГАТ.

В тоже время, число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-октябре текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 33%, из Турции – на 2,5%.

По данным агентства, в октябре 2018 года Азербайджан посетило 212 тыс. человек, что на 3,5% больше показателя аналогичного месяца прошлого года.

«Из них 63,7 тыс. человек составили граждане России (спад по сравнению с октябрем прошлого года на 3,7%), 53 тыс. человек – граждане Грузии (рост на 25,5%), 12,5 тыс. человек – граждане Ирана (спад на 37,2%), 22,9 тыс. человек – граждане Турции (спад на 15,2%), 18,1 тыс. человек – граждане стран Ближнего Востока (рост на 31,1%), 20,3 тыс. человек – на граждан из стран Азии (рост на 38%)», - отметили в ГАТ.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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