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Туризм 23.02.2024 19:03

Турпоток в Турцию в январе вырос на 2%

Общий иностранный турпоток в Турцию в январе 2024 года составил 2,24 млн, это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Turizm Guncel со ссылкой на данные министерства культуры и туризма республики.

Согласно статистике, из России в январе приехали в Турцию 230 тыс. туристов, это на 17,6% меньше, чем в первый месяц 2023 года. Второе место занимает Иран, откуда прибыли 211 тыс. путешественников, это на 86,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Болгария с 162 тыс. (минус 2,8%). Также в топ-5 вошли Германия (142 тыс., рост турпотока на 2%) и Грузия (92 тыс., минус 15,3%).

Как отмечает министерство, в январе этого года турпоток из стран СНГ сократился на 7,5% и составил 539 тысяч.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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