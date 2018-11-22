Лавров обсудит во Франции иранскую ядерную сделку, Сирию и ДРСМД - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящего на следующей неделе рабочего визита планирует обсудить со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию в Сирии, вопросы сохранения сделки СВПД по Ирану, а также судьбу Договора о РСМД, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"27 ноября состоится визит министра иностранных дел России Сергей Лаврова во Францию", - заявила М.Захарова в четверг на брифинге в Москве.
"По международной повестке планируется обменяться мнениями по таким актуальным темам, как ситуация в Сирии, Ливии, Йемене, дальнейшие перспективы урегулирования конфликта на Украине, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), вопросы укрепления европейской безопасности", - сказала М.Захарова.
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что в рамках рабочего визита С.Лавров вместе с Ж.-И.Ле Дрианом примет участие во втором заседании Координационного совета Форума гражданских обществ "Трианонский диалог".
"Предполагается обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая подготовку запланированного на 17 декабря 24-го заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам", - сказала М.Захарова.
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