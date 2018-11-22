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Дальнее зарубежье 22.11.2018 12:04

Лавров обсудит во Франции иранскую ядерную сделку, Сирию и ДРСМД - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящего на следующей неделе рабочего визита планирует обсудить со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию в Сирии, вопросы сохранения сделки СВПД по Ирану, а также судьбу Договора о РСМД, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"27 ноября состоится визит министра иностранных дел России Сергей Лаврова во Францию", - заявила М.Захарова в четверг на брифинге в Москве.

"По международной повестке планируется обменяться мнениями по таким актуальным темам, как ситуация в Сирии, Ливии, Йемене, дальнейшие перспективы урегулирования конфликта на Украине, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), вопросы укрепления европейской безопасности", - сказала М.Захарова.

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что в рамках рабочего визита С.Лавров вместе с Ж.-И.Ле Дрианом примет участие во втором заседании Координационного совета Форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

"Предполагается обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая подготовку запланированного на 17 декабря 24-го заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам", - сказала М.Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ФРАНЦИЯ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]