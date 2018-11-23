Нефть продолжает падение, завершает в минусе 7-ю неделю подряд, Brent у $62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, рынок глубоко перепродан, пишет Dow Jones.
В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 23 ноября опустился на $0,56 (0,89%) - до $62,04 за баррель. По итогам сессии в четверг Brent упала на $0,88 (1,39%), до $62,60 за баррель.
Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,28 (2,34%) - до $53,35 за баррель. Накануне торги в США не проводились в связи с празднованием Дня благодарения, а среду WTI завершила на отметке $54,63 за баррель. В пятницу сессия будет короче обычного.
С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%, на WTI - на 6,5%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.
По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханесена, резкое падение цен на нефть - очередной пример возвращения экстремальной волатильности.
"Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября", - отмечает эксперт.
Толчком к восстановлению рынка может стать встреча ОПЕК 6 декабря, дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ.
Если Brent осилит возврат к $70 за баррель, то к концу года она может подорожать до $75 за баррель, считает О.Ханесен.
Инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.
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