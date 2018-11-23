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Регион 23.11.2018 16:45

Иран отверг обвинения США в сокрытии разработки химоружия

Иран считает безосновательными обвинения США в том, что Тегеран не представил отчет по своей программе химоружия в ОЗХО, сообщает в пятницу агентство "Тасним" со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

"В ходе конференции по Конвенции о запрещении химического оружия в четверг миссия США при ОЗХО вновь выдвинула безосновательные обвинения в адрес Исламской республики (Иран - ИФ), которые мы твердо отвергаем", - сказал Б.Касеми.

"Основываясь на процедурах конференции, иранская миссия в ОЗХО даст соответствующий ответ на эти безосновательные обвинения после окончания основных дебатов", - добавил он.

Постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд в четверг заявил, что Иран не представил отчет по его программе химоружия в ОЗХО.

"США долгое время беспокоятся о том, что Иран располагает программой химического оружия, которую он не смог задекларировать в ОЗХО", - приводят западные СМИ слова К.Уорда, сказанные в ОЗХО.

"США также обеспокоены тем, что Иран добивается получения химических веществ, (оказывающих влияние на - ИФ) на центральную нервную систему, которые могли бы использоваться в наступательных целях", - отметил постпред.

При этом он обвинил Иран и РФ в предоставлении возможности сирийскому правительству использовать химоружие. В то же время, согласно утверждениями К.Уорда, Москва и Тегеран "развивают собственные программы химоружия".

Говоря об иранской программе химоружия, К.Уорд заявлял, что Иран не сообщил ОЗХО о факте передачи снарядов с химическими зарядами правительству Ливии в 1980-х годах. Постпред США уточнил, что, несмотря на находки в Ливии и Ираке химических бомб и снарядов, якобы имеющих отношение к Ирану, Тегеран не задекларировал "собственный потенциал по оснащению боеприпасов химическими зарядами".

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Тэги: ИРАН, США, ОБВИНЕНИЯ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]