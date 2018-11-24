Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

Школьник скончался от огнестрельного ранения в поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области, сообщили в субботу местные СМИ.

Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.

В пресс-службе регионального следственного управления агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.