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Происшествия 24.11.2018 20:44

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

Школьник скончался от огнестрельного ранения в поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области, сообщили в субботу местные СМИ.

Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.

В пресс-службе регионального следственного управления агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, ШКОЛЬНИК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]