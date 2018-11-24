Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 26 Ноя 12° 27 Ноя 13°

СНГ 24.11.2018 20:14

В Ереване завершился марш сторонников Пашиняна

Марш сторонников действующего главы армянского правительства Никола Пашиняна завершился в субботу вечером на площади Республики в центре Еревана, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В конце акции Н.Пашинян поблагодарил граждан за доверие и попросил прощения за ошибки, которые он мог допустить за полгода, которые провел во главе правительства.

"Возможно, есть люди, у которых за полгода из-за моих возможных ошибок возникли какие-то неудобства. Прошу у них прощения. Но помните, вместе мы построим сильную, с активной экономикой и промышленностью, Армению", - сказал действующий премьер в конце марша.

Участники акции прошли пешком более 37 км, побывав в разных районах армянской столицы.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, МАРШ, ЗАВЕРШЕНИЕ


Похожие новости


Пашинян радуется победе на выборах мэра Еревана и самоуверенно заявляет о невозможности контрреволюции в Армении Премьер Армении распустил Совет старейшин Еревана Премьер Армении созывает митинг на центральной в Ереване площади Республики Мэр Еревана может вечером встретиться с требующими его отставки протестующими Несколько тысяч человек ожидают на главной площади Еревана выборы премьера Армении Сотрудники ереванского аэропорта присоединились к всеобщей забастовке в Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]