В Ереване завершился марш сторонников Пашиняна

Марш сторонников действующего главы армянского правительства Никола Пашиняна завершился в субботу вечером на площади Республики в центре Еревана, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В конце акции Н.Пашинян поблагодарил граждан за доверие и попросил прощения за ошибки, которые он мог допустить за полгода, которые провел во главе правительства.

"Возможно, есть люди, у которых за полгода из-за моих возможных ошибок возникли какие-то неудобства. Прошу у них прощения. Но помните, вместе мы построим сильную, с активной экономикой и промышленностью, Армению", - сказал действующий премьер в конце марша.

Участники акции прошли пешком более 37 км, побывав в разных районах армянской столицы.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.