США и их европейские союзники в СБ ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и поддерживают Киев

США и их европейские союзники в Совете Безопасности ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и заявляют о поддержке суверенитета Украины, заявила в понедельник постпред США при ООН Никки Хейли.
"Мы выражаем серьезную обеспокоенность этим инцидентом, который является опасной эскалацией и нарушением международного права", - заявила американский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.
"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах, распространяющихся на ее территориальные воды", - сказала Н.Хейли.
Она также назвала российские действия провокацией.
Н.Хейли отметила, что делает такое заявление не только от имени США, но и представленных в СБ ООН Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.
25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения.
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