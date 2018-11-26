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Дальнее зарубежье 26.11.2018 21:15

США и их европейские союзники в СБ ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и поддерживают Киев

США и их европейские союзники в Совете Безопасности ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и заявляют о поддержке суверенитета Украины, заявила в понедельник постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность этим инцидентом, который является опасной эскалацией и нарушением международного права", - заявила американский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах, распространяющихся на ее территориальные воды", - сказала Н.Хейли.

Она также назвала российские действия провокацией.

Н.Хейли отметила, что делает такое заявление не только от имени США, но и представленных в СБ ООН Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения.

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Тэги: ООН, США, РОССИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]