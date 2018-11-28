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Дальнее зарубежье 28.11.2018 17:05

В Токио полагают, что Абэ и Путин на саммите G20 смогут договориться о новом формате переговоров по мирному договору

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путина на встрече на саммите G20 в Буэнос-Айресе, возможно, согласуют новый формат переговоров для заключения мирного договора между Токио и Москвой, сообщает в среду японское агентство "Дзидзи" со ссылкой на несколько японских правительственных источников.

По данным агентства, такие меры могут быть предприняты для ускорения переговоров по мирному договору, частью проблематики которого является урегулирование территориального спора между Японией и Россией.

"Дзидзи" отмечает, что встречу в новом формате планируют организовать как можно скорее - до конца 2018 года и до визита С.Абэ в Россию, запланированного на январь 2019 года.

Агентство утверждает, что японская сторона на переговорах в новом формате будет представлена секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти и замглавой МИД Японии Такэо Акибой, а российская - замглавой МИД РФ Игорем Моргуловым, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Ранее президент России В.Путин и премьер Японии С.Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ФОРМАТ


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