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Регион 30.11.2018 22:35

"Европейская Грузия" отказалась от участия в оппозиционном митинге в Тбилиси

Оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия" не будет участвовать в митинге сторонников "Единого национального движения", которые в воскресенье намерены выйти на улицу, чтобы требовать проведения досрочных парламентских выборов после поражения в президентской гонке оппозиционного кандидата Григола Вашадзе.

"Состоявшиеся президентские выборы не были демократическими и проходили с грубыми нарушениями, однако наша партия считает, что для перемен в стране уже не нужны - улица, революция и баррикада. Наш народ готов спокойно у избирательных урн сменить власть, как это происходит в развитых демократических странах", - заявил в пятницу на брифинге лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

В первом туре состоявшихся 28 октября президентских выборов Д.Бакрадзе баллотировался в президенты и среди 25 кандидатов набрал третий результат, получив более 10% голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов партия "Европейская Грузия" поддержала кандидата в президенты от "Единого национального движения" Г.Вашадзе.

Накануне экс-президент Грузии и основатель "Единого национального движения" Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться в воскресенье на площади Свободы в Тбилиси и потребовать назначения досрочных парламентских выборов.

Со своей стороны Г.Вашадзе заявил, что акция будет мирной.

По итогам подсчета 100% голосов избирателей в Грузии во втором туре президентских выборов в минувшую среду победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили.

Согласно опубликованным в четверг ЦИК Грузии данным, С.Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), ее соперник кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Г.Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 56,23%.

Инаугурация избранного президента, согласно конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, МИТИНГ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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