"Европейская Грузия" отказалась от участия в оппозиционном митинге в Тбилиси

Оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия" не будет участвовать в митинге сторонников "Единого национального движения", которые в воскресенье намерены выйти на улицу, чтобы требовать проведения досрочных парламентских выборов после поражения в президентской гонке оппозиционного кандидата Григола Вашадзе.
"Состоявшиеся президентские выборы не были демократическими и проходили с грубыми нарушениями, однако наша партия считает, что для перемен в стране уже не нужны - улица, революция и баррикада. Наш народ готов спокойно у избирательных урн сменить власть, как это происходит в развитых демократических странах", - заявил в пятницу на брифинге лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.
В первом туре состоявшихся 28 октября президентских выборов Д.Бакрадзе баллотировался в президенты и среди 25 кандидатов набрал третий результат, получив более 10% голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов партия "Европейская Грузия" поддержала кандидата в президенты от "Единого национального движения" Г.Вашадзе.
Накануне экс-президент Грузии и основатель "Единого национального движения" Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться в воскресенье на площади Свободы в Тбилиси и потребовать назначения досрочных парламентских выборов.
Со своей стороны Г.Вашадзе заявил, что акция будет мирной.
По итогам подсчета 100% голосов избирателей в Грузии во втором туре президентских выборов в минувшую среду победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили.
Согласно опубликованным в четверг ЦИК Грузии данным, С.Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), ее соперник кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Г.Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).
Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 56,23%.
Инаугурация избранного президента, согласно конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено около $56,4 млн
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 29 раз – Минобороны Азербайджана
Парламент Азербайджана принял в I чтении изменения в законодательство, определяющие сроки проведения выборов президента
США в сентябре сохранили лидерство по добыче нефти в мире, добывая рекордные 11,48 млн б/с
Нефть дешевеет и завершает месяц рекордным падением за 10 лет, Brent торгуется у $58,58 за баррель
Азерэнержи получит 12 млн манатов на совершенствование деятельности малых и средних электростанций
Трое школьников отравились крысиным ядом в Татарстане
Азербайджанские пограничники задержали гражданина Ирана при попытке нарушения границы, нарушитель стрелял по пограничникам - ГПС
По факту взрыва на АЗС в Тертере возбуждено уголовное дело по статьям нарушение правил охраны труда и безопасности
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»