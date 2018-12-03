С МКС в космос вылетел инструмент, который астронавты оставили в шлюзовой камере после установки оборудования на внешней платформе японского модуля

Астронавты потеряли в открытом космосе инструмент во время установки оборудования на внешней платформе японского модуля Kibo, сообщили "Интерфаксу" в американских органах контроля и управления станцией.
"При выдвижении стола с оборудованием из шлюзовой камеры для последующего захвата японским манипулятором и установки на внешней платформе, в открытый космос вылетел инструмент, который астронавты по ошибке оставили внутри шлюзовой камеры после установки оборудования", - сказал собеседник агентства.
В координации с наземными службами экипаж решил вернуть оборудование внутрь станции. "Местонахождение инструмента неизвестно, он потенциально может угрожать объектам на внешней стороне станции и даже стыкующимся с нею кораблям", - сказал он.
Ранее неоднократно сообщалось о проблемах на американском сегменте МКС и, в частности, на японском модуле.
Сначала из-за проблем с системой терморегулирования в обитаемый отсек из системы проникала вода в объеме порядка 20 мл в сутки. Астронавты вынуждены были бороться с "испариной", которой стенки модуля покрывались чуть ли не ежедневно, используя бумажные салфетки и полотенца.
Позднее астронавты предположили, что причина может крыться в неисправной научной стойке. Было решено ее изолировать. В дальнейшем был обнаружен и заменен протекающий клапан стойки и тогда на некоторое время утечка прекратилась.
Спустя неделю после устранения неисправности проблема вновь вернулась. На стенках модуля вновь проступали капли, а датчики фиксировали медленную утечку.
Ранее на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты были вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать. В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции. Затем модуль вновь "потек" уже в ноябре.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ЧБТР ведет переговоры с банками в Азербайджане о кредитовании в нацвалюте
Азербайджан продолжит взаимодействие с производителями нефти для сбалансированности рынка – Минэнерго
Панкин: ЧБТР не рассматривает возможности участия в приватизации МБА, поддерживает оздоровление в AccessBank
Азербайджан за 5 лет должен стать туристическим хабом на Кавказе – Бюро по туризму
День рождения Ким Чен Ына вновь не отмечен в календаре Северной Кореи как праздничный
Хорватский футболист Лука Модрич впервые стал обладателем "Золотого мяча"
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»