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Дальнее зарубежье 03.12.2018 23:50

С МКС в космос вылетел инструмент, который астронавты оставили в шлюзовой камере после установки оборудования на внешней платформе японского модуля

Астронавты потеряли в открытом космосе инструмент во время установки оборудования на внешней платформе японского модуля Kibo, сообщили "Интерфаксу" в американских органах контроля и управления станцией.

"При выдвижении стола с оборудованием из шлюзовой камеры для последующего захвата японским манипулятором и установки на внешней платформе, в открытый космос вылетел инструмент, который астронавты по ошибке оставили внутри шлюзовой камеры после установки оборудования", - сказал собеседник агентства.

В координации с наземными службами экипаж решил вернуть оборудование внутрь станции. "Местонахождение инструмента неизвестно, он потенциально может угрожать объектам на внешней стороне станции и даже стыкующимся с нею кораблям", - сказал он.

Ранее неоднократно сообщалось о проблемах на американском сегменте МКС и, в частности, на японском модуле.

Сначала из-за проблем с системой терморегулирования в обитаемый отсек из системы проникала вода в объеме порядка 20 мл в сутки. Астронавты вынуждены были бороться с "испариной", которой стенки модуля покрывались чуть ли не ежедневно, используя бумажные салфетки и полотенца.

Позднее астронавты предположили, что причина может крыться в неисправной научной стойке. Было решено ее изолировать. В дальнейшем был обнаружен и заменен протекающий клапан стойки и тогда на некоторое время утечка прекратилась.

Спустя неделю после устранения неисправности проблема вновь вернулась. На стенках модуля вновь проступали капли, а датчики фиксировали медленную утечку.

Ранее на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты были вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать. В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции. Затем модуль вновь "потек" уже в ноябре.

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Тэги: США, МКС, МОДУЛЬ, ПРОБЛЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]