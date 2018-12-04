Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич впервые в карьере получил "Золотой мяч" - трофей, присуждаемый лучшему футболисту мира по версии France Football.
Церемония вручения награды прошла во Франции в ночь на вторник по московскому времени.
В 2018 году Л.Модрич в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов УЕФА, в составе сборной Хорватии - серебряным призером чемпионата мира-2018 в России.
Ранее Л.Модрич признавался игроком 2018 года и по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
France Football учредил награду в 1956 году, первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз из английской команды "Блэкпул".
С 2010 по 2015 годы France Football определял обладателя "Золотого мяча" совместно с ФИФА, которая до этого отдельно выявляла лауреата в номинации "Игрок года ФИФА". С 2016 года ФИФА вновь стала вручать отдельную награду.
Чаще всего обладателями "Золотого мяча", с учетом объединенной с ФИФА версией, становились аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и португалец Криштиану Роналду (тогда защищал цвета "Реала", с нынешнего года играет в "Ювентусе") - по пять раз. Причем звание лучшего футболиста года переходило от одного к другому, и прервать эту традицию не удавалось никому. В 2008 году К.Роналду впервые получил "Золотой мяч", затем четыре года подряд приз вручался Л.Месси. В 2013 и 2014 годах португальцу удалось вернуть себе статус сильнейшего в мире. Затем трофей достался аргентинцу, после чего дважды подряд - вновь К.Роналду.
В 1963 году "Золотой мяч" получил советский вратарь Лев Яшин - единственный голкипер, ставший обладателем этого приза в истории.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ЧБТР ведет переговоры с банками в Азербайджане о кредитовании в нацвалюте
Азербайджан продолжит взаимодействие с производителями нефти для сбалансированности рынка – Минэнерго
Панкин: ЧБТР не рассматривает возможности участия в приватизации МБА, поддерживает оздоровление в AccessBank
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Министр внутренней безопасности США может остаться на своем посту - газета
Казахстан запустил два спутника на ракете-носителе Falcon 9
Совбез ООН во вторник обсудит вопрос о ракетных испытаниях Ирана
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»