Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич впервые в карьере получил "Золотой мяч" - трофей, присуждаемый лучшему футболисту мира по версии France Football.

Церемония вручения награды прошла во Франции в ночь на вторник по московскому времени.

В 2018 году Л.Модрич в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов УЕФА, в составе сборной Хорватии - серебряным призером чемпионата мира-2018 в России.

Ранее Л.Модрич признавался игроком 2018 года и по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

France Football учредил награду в 1956 году, первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз из английской команды "Блэкпул".

С 2010 по 2015 годы France Football определял обладателя "Золотого мяча" совместно с ФИФА, которая до этого отдельно выявляла лауреата в номинации "Игрок года ФИФА". С 2016 года ФИФА вновь стала вручать отдельную награду.

Чаще всего обладателями "Золотого мяча", с учетом объединенной с ФИФА версией, становились аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и португалец Криштиану Роналду (тогда защищал цвета "Реала", с нынешнего года играет в "Ювентусе") - по пять раз. Причем звание лучшего футболиста года переходило от одного к другому, и прервать эту традицию не удавалось никому. В 2008 году К.Роналду впервые получил "Золотой мяч", затем четыре года подряд приз вручался Л.Месси. В 2013 и 2014 годах португальцу удалось вернуть себе статус сильнейшего в мире. Затем трофей достался аргентинцу, после чего дважды подряд - вновь К.Роналду.

В 1963 году "Золотой мяч" получил советский вратарь Лев Яшин - единственный голкипер, ставший обладателем этого приза в истории.