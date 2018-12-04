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СНГ 04.12.2018 14:16

Санкции США в отношении структуры Минэнерго Промсырьеимпорт не обоснованы - Новак

Санкции США в отношении структуры Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт" не обоснованы, считает глава Минэнерго России Александр Новак.

"Мы любые санкции считаем необоснованными, потому что они не соответствуют международному праву. И эти (в отношении "Промсырьеимпорта" - ИФ) тоже", - сказал он журналистам.

По словам министра, в любом случае "Промсырьеимпорт" будет действовать строго в правовом поле.

В конце прошлого года сообщалось, что Иран и министерство энергетики России подписали контракт по поставкам иранской нефти на мировые рынки через "Промсырьеимпорт" в объеме до 5 млн тонн. Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Затем поставки были приостановлены. В сентябре 2018 года А.Новак сообщил, что поставки иранской нефти возобновлены.

Между тем , 20 ноября американская OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) сообщило, что ФГУП "Промсырьеимпорт" и его первый заместитель генерального директора Андрей Догаев включены в список секторальных санкций США. Причина включения в список - содействие поставкам нефти в Сирию.

По данным Минфина США, компания Tadbir использовалась как посредник при платежах российскому Мир бизнес банку. Эти средства перенаправлялись в ООО "Глобальные концепции Групп" и "Промсырьеимпорт", которая в свою очередь оплачивала поставки иранской нефти в Сирию.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]