Санкции США в отношении структуры Минэнерго Промсырьеимпорт не обоснованы - Новак

Санкции США в отношении структуры Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт" не обоснованы, считает глава Минэнерго России Александр Новак.
"Мы любые санкции считаем необоснованными, потому что они не соответствуют международному праву. И эти (в отношении "Промсырьеимпорта" - ИФ) тоже", - сказал он журналистам.
По словам министра, в любом случае "Промсырьеимпорт" будет действовать строго в правовом поле.
В конце прошлого года сообщалось, что Иран и министерство энергетики России подписали контракт по поставкам иранской нефти на мировые рынки через "Промсырьеимпорт" в объеме до 5 млн тонн. Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Затем поставки были приостановлены. В сентябре 2018 года А.Новак сообщил, что поставки иранской нефти возобновлены.
Между тем , 20 ноября американская OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) сообщило, что ФГУП "Промсырьеимпорт" и его первый заместитель генерального директора Андрей Догаев включены в список секторальных санкций США. Причина включения в список - содействие поставкам нефти в Сирию.
По данным Минфина США, компания Tadbir использовалась как посредник при платежах российскому Мир бизнес банку. Эти средства перенаправлялись в ООО "Глобальные концепции Групп" и "Промсырьеимпорт", которая в свою очередь оплачивала поставки иранской нефти в Сирию.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»